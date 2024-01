Börse New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne

Der Dow Jones knüpft am Freitagmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 16:00 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,11 Prozent auf 37 482,72 Punkte an. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,942 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,040 Prozent tiefer bei 37 425,28 Punkten in den Handel, nach 37 440,34 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 37 486,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 37 394,68 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,222 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, lag der Dow Jones bei 36 124,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.10.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 119,57 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.01.2023, stand der Dow Jones noch bei 32 930,08 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 0,75 Prozent auf 341,14 USD), Caterpillar (+ 0,75 Prozent auf 288,24 USD), Boeing (+ 0,74 Prozent auf 246,75 USD), Travelers (+ 0,61 Prozent auf 193,71 USD) und Microsoft (+ 0,55 Prozent auf 369,96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walgreens Boots Alliance (-1,69 Prozent auf 23,85 USD), IBM (-0,90 Prozent auf 159,42 USD), UnitedHealth (-0,89 Prozent auf 540,55 USD), Amgen (-0,80 Prozent auf 300,74 USD) und McDonalds (-0,77 Prozent auf 289,49 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 630 120 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2,622 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at