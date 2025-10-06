Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Montagmittag im Minus

Wenig Veränderung ist derzeit in New York zu beobachten.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,19 Prozent leichter bei 46 667,23 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,902 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 46 583,95 Zählern und damit 0,373 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46 758,28 Punkte).

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46 846,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 426,96 Punkten lag.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der Dow Jones auf 45 400,86 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 44 828,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, lag der Dow Jones bei 42 352,75 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,08 Prozent. Bei 47 049,64 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,31 Prozent auf 221,30 USD), Microsoft (+ 1,30 Prozent auf 524,07 USD), Goldman Sachs (+ 0,97 Prozent auf 797,63 USD), IBM (+ 0,88 Prozent auf 290,91 USD) und Walmart (+ 0,77 Prozent auf 102,86 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Verizon (-4,12 Prozent auf 41,87 USD), Sherwin-Williams (-2,23 Prozent auf 338,88 USD), McDonalds (-1,44 Prozent auf 296,65 USD), 3M (-1,37 Prozent auf 156,48 USD) und Amgen (-1,29 Prozent auf 294,06 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20 522 778 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,27 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

