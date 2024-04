Börse New York: Dow Jones verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge

Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch am Freitag.

Um 15:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,34 Prozent fester bei 38 729,44 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 13,137 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 1,93 Prozent auf 39 343,60 Punkte an der Kurstafel, nach 38 596,98 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 38 737,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 602,18 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 2,71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 585,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37 466,11 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, bei 33 482,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,69 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 39 889,05 Punkten. 37 122,95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 1,99 Prozent auf 183,59 USD), Caterpillar (+ 1,44 Prozent auf 375,10 USD), Microsoft (+ 0,90) Prozent auf 421,64 USD), Travelers (+ 0,88 Prozent auf 230,52 USD) und Salesforce (+ 0,83 Prozent auf 296,57 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Intel (-2,48 Prozent auf 38,75 USD), Verizon (-1,27 Prozent auf 41,91 USD), Dow (-1,05 Prozent auf 59,23 USD), Goldman Sachs (-0,71 Prozent auf 403,36 USD) und 3M (-0,64 Prozent auf 89,96 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 2 152 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,884 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,25 erwartet. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

