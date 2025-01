Börse New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der Dow Jones verzeichnete am Dienstagabend Kursanstiege.

Schlussendlich sprang der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,24 Prozent auf 44 025,81 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,858 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,403 Prozent tiefer bei 43 312,55 Punkten, nach 43 487,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44 050,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 43 528,65 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Stand von 42 840,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 931,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der Dow Jones mit 37 863,80 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 44 050,13 Punkte. Bei 41 844,89 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 4,16 Prozent auf 146,89 USD), Nike (+ 3,29 Prozent auf 73,17 USD), Caterpillar (+ 3,20 Prozent auf 398,36 USD), UnitedHealth (+ 2,99 Prozent auf 524,99 USD) und Boeing (+ 2,61 Prozent auf 175,56 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Apple (-3,19 Prozent auf 222,64 USD), Chevron (-2,00 Prozent auf 158,24 USD), Merck (-1,72 Prozent auf 96,24 USD), Coca-Cola (-0,46 Prozent auf 62,42 USD) und IBM (-0,24 Prozent auf 224,26 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 775 838 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,336 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at