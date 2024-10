Börse New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am Freitagmorgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,38 Prozent fester bei 42 536,69 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 14,446 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,350 Prozent auf 42 522,55 Punkte an der Kurstafel, nach 42 374,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 42 477,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 42 584,28 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,59 Prozent nach. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wurde der Dow Jones auf 41 914,75 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 25.07.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 935,07 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 25.10.2023, einen Stand von 33 035,93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 12,78 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 43 325,09 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 1,88 Prozent auf 22,76 USD), UnitedHealth (+ 1,60 Prozent auf 569,79 USD), Salesforce (+ 1,59 Prozent auf 291,31 USD), Amazon (+ 1,45 Prozent auf 189,08 USD) und Microsoft (+ 1,43 Prozent auf 430,81 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Dow (-1,35 Prozent auf 50,30 USD), McDonalds (-0,91 Prozent auf 298,84 USD), Travelers (-0,76 Prozent auf 254,48 USD), Merck (-0,56 Prozent auf 105,29 USD) und IBM (-0,53 Prozent auf 217,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 1 435 579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,244 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

