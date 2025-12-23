Börse New York in Grün: Dow Jones am Nachmittag mit Zuschlägen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 48 471,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,916 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 48 211,88 Zählern und damit 0,312 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (48 362,68 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 48 254,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 527,50 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 46 245,41 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 23.09.2025, mit 46 292,78 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, einen Stand von 42 906,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 886,86 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,62 Prozent auf 188,50 USD), Amazon (+ 1,46 Prozent auf 231,76 USD), JPMorgan Chase (+ 1,32 Prozent auf 327,37 USD), Caterpillar (+ 0,75 Prozent auf 586,80 USD) und American Express (+ 0,74 Prozent auf 383,65 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil McDonalds (-1,41 Prozent auf 311,76 USD), Home Depot (-1,00 Prozent auf 292,55 EUR), Johnson Johnson (-0,88 Prozent auf 205,49 USD), Salesforce (-0,88 Prozent auf 262,31 USD) und Walmart (-0,72 Prozent auf 111,79 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19 429 573 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,733 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

