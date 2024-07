Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Heute zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Montag bewegt sich der Dow Jones um 20:03 Uhr via NYSE 0,44 Prozent fester bei 40 174,98 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14,266 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 39 783,28 Punkte an der Kurstafel, nach 40 000,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 40 136,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 40 351,10 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, lag der Dow Jones bei 38 589,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 37 735,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, stand der Dow Jones bei 34 509,03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,52 Prozent. Bei 40 351,10 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 2,73 Prozent auf 344,76 USD), JPMorgan Chase (+ 2,42 Prozent auf 209,89 USD), American Express (+ 1,98 Prozent auf 243,36 USD), Chevron (+ 1,77 Prozent auf 158,34 USD) und Apple (+ 1,62 Prozent auf 234,28 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Nike (-2,08 Prozent auf 71,89 USD), Amazon (-1,45 Prozent auf 191,67 USD), Boeing (-1,39 Prozent auf 179,78 USD), Verizon (-1,16 Prozent auf 40,95 USD) und 3M (-0,70 Prozent auf 103,31 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 9 426 890 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,246 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2024 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 6,47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

