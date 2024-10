Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beginnt Handel mit Gewinnen

Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent stärker bei 20 338,94 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,214 Prozent leichter bei 20 280,49 Punkten, nach 20 324,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 20 339,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 20 261,46 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 19 791,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 522,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 560,88 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 22,94 Prozent zu. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 2,76 Prozent auf 82,05 USD), Fortinet (+ 1,95 Prozent auf 82,65 USD), NVIDIA (+ 1,90 Prozent auf 140,62 USD), CrowdStrike (+ 1,86 Prozent auf 315,92 USD) und Palo Alto Networks (+ 1,83 Prozent auf 381,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Comcast (-1,88 Prozent auf 41,14 USD), Old Dominion Freight Line (-1,50 Prozent auf 196,54 USD), Analog Devices (-1,16 Prozent auf 225,67 USD), Microchip Technology (-1,11 Prozent auf 76,48 USD) und Tesla (-1,08 Prozent auf 218,32 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 479 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,292 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 4,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at