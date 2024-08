Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Heute zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Dienstag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich ein Plus in Höhe von 0,33 Prozent auf 19 581,52 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,338 Prozent leichter bei 19 450,57 Punkten, nach 19 516,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 617,92 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 369,53 Zählern.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19 023,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 808,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wies der NASDAQ 100 14 941,83 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 18,36 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Starbucks (+ 3,11 Prozent auf 98,60 USD), Analog Devices (+ 2,76 Prozent auf 231,84 USD), QUALCOMM (+ 2,62 Prozent auf 173,93 USD), JDcom (+ 2,25 Prozent auf 26,38 USD) und Booking (+ 2,20 Prozent auf 3 881,45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-4,09 Prozent auf 95,91 USD), Lucid (-3,52 Prozent auf 4,11 USD), Moderna (-3,28 Prozent auf 78,98 USD), Old Dominion Freight Line (-3,14 Prozent auf 192,86 USD) und Super Micro Computer (-2,64 Prozent auf 547,64 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41 916 102 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,088 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Diamondback Energy-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

