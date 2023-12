Börse New York in Grün: NASDAQ 100 mittags fester

Wenig Veränderung ist derzeit in New York zu beobachten.

Um 17:58 Uhr legt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,06 Prozent auf 16 889,16 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,105 Prozent auf 16 896,14 Punkte an der Kurstafel, nach 16 878,46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16 859,55 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 920,49 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,430 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 27.11.2023, den Stand von 15 961,98 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 27.09.2023, bei 14 580,16 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.12.2022, bei 10 822,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 55,48 Prozent. Bei 16 920,49 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 2,45 Prozent auf 262,90 USD), Moderna (+ 2,17 Prozent auf 99,44 USD), Dollar Tree (+ 1,77 Prozent auf 142,49 USD), AstraZeneca (+ 1,29 Prozent auf 67,36 USD) und MercadoLibre (+ 1,17 Prozent auf 1 595,07 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Pinduoduo (spons ADRs) (-1,38 Prozent auf 143,22 USD), Airbnb (-1,23 Prozent auf 137,02 USD), Costco Wholesale (-1,08 Prozent auf 667,31 USD), Palo Alto Networks (-1,03 Prozent auf 297,74 USD) und Xcel Energy (-0,85 Prozent auf 61,72 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 102 619 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,727 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,99 erwartet. Mit 7,36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at