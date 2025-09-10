Börse New York in Grün: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün

Letztendlich ging der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 23 849,27 Punkten aus dem Mittwochshandel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,384 Prozent fester bei 23 931,32 Punkten, nach 23 839,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 23 958,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23 760,09 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,377 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 23 611,27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 941,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 18 829,14 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 13,70 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23 969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Broadcom (+ 9,77 Prozent auf 369,57 USD), Arm (+ 9,47 Prozent auf 154,14 USD), Constellation Energy (+ 6,38 Prozent auf 320,00 USD), NVIDIA (+ 3,85 Prozent auf 177,33 USD) und Micron Technology (+ 3,52 Prozent auf 140,00 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Synopsys (-35,84 Prozent auf 387,78 USD), Cadence Design Systems (-6,42 Prozent auf 338,53 USD), Atlassian (-4,41 Prozent auf 174,32 USD), Intuitive Surgical (-3,76 Prozent auf 449,98 USD) und Amazon (-3,32 Prozent auf 230,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 54 216 072 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,498 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at