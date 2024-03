Börse New York in Grün: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,67 Prozent auf 18 017,57 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1,04 Prozent auf 18 083,51 Punkte an der Kurstafel, nach 17 897,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 941,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 142,88 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 1,49 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 17 572,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 788,05 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 06.03.2023, bei 12 302,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,91 Prozent. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 333,26 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 16,18 Prozent auf 24,91 USD), CrowdStrike (+ 10,76 Prozent auf 329,57 USD), DexCom (+ 9,80 Prozent auf 133,72 USD), QUALCOMM (+ 3,99 Prozent auf 167,89 USD) und ASML (+ 3,62 Prozent auf 1 003,93 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Palo Alto Networks (-4,21 Prozent auf 278,86 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,87 Prozent auf 116,64 USD), Tesla (-2,32 Prozent auf 176,54 USD), Zscaler (-1,91 Prozent auf 202,42 USD) und Charter A (-1,61 Prozent auf 276,33 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 468 356 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,838 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

