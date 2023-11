Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels stärker

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am Freitagmorgen aufwärts.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent fester bei 15 294,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,424 Prozent auf 15 252,36 Punkte an der Kurstafel, nach 15 187,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 316,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 15 237,17 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,04 Prozent. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 131,52 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 15 128,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11 605,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 40,80 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 3,73 Prozent auf 251,64 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,03 Prozent auf 116,93 USD), Copart (+ 2,98 Prozent auf 48,08 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,90 Prozent auf 9,92 USD) und ON Semiconductor (+ 2,80 Prozent auf 66,15 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Illumina (-12,09 Prozent auf 94,05 USD), AstraZeneca (-2,17 Prozent auf 62,70 USD), Mondelez (-0,77 Prozent auf 68,41 USD), Monster Beverage (-0,76 Prozent auf 54,66 USD) und Biogen (-0,59 Prozent auf 223,33 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 683 108 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,667 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,12 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,63 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

