Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsende.

Am Donnerstag ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 14 761,56 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zuvor eröffnete der Index bei 14 798,72 Zählern und damit 0,440 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 733,96 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 14 642,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 855,62 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,94 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 14.11.2023, bei 14 094,38 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 14.09.2023, bei 13 926,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.12.2022, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 11 170,89 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2023 gewann der Index bereits um 42,12 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 14 855,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Bio Medica (+ 150,00 Prozent auf 0,00 USD), AXT (+ 16,23 Prozent auf 2,65 USD), Ebix (+ 15,87 Prozent auf 5,33 USD), Americas Car-Mart (+ 14,40 Prozent auf 72,07 USD) und Cerus (+ 13,81 Prozent auf 2,06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Amtech Systems (-31,55 Prozent auf 4,10 USD), Agenus (-7,60 Prozent auf 0,76 USD), Adobe (-6,35 Prozent auf 584,64 USD), Trinity Biotech (-5,86 Prozent auf 0,47 USD) und Nissan Motor (-5,51 Prozent auf 534,80 JPY).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 256 261 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,783 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,69 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 38,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at