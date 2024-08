Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite entwickelte sich am Dienstag positiv.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,43 Prozent stärker bei 17 187,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,978 Prozent auf 16 944,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 780,61 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 17 192,79 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 943,95 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 398,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 388,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 13 644,85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 16,40 Prozent zu. 18 671,07 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Starbucks (+ 24,50 Prozent auf 95,90 USD), FreightCar America (+ 16,81 Prozent auf 4,17 USD), Dixie Group (+ 14,36 Prozent auf 0,90 USD), Landec (+ 11,23 Prozent auf 6,04 USD) und Lifetime Brands (+ 10,47 Prozent auf 7,28 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Sangamo Therapeutics (-11,35 Prozent auf 0,98 USD), Innodata (-11,04 Prozent auf 16,43 USD), Donegal Group B (-7,87 Prozent auf 11,82 USD), JetBlue Airways (-4,79 Prozent auf 4,57 USD) und SMC (-3,54 Prozent auf 432,01 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 64 843 572 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,006 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,46 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at