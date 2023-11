Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag mit negativen Notierungen.

Um 18:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,22 Prozent tiefer bei 35 074,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,666 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,622 Prozent schwächer bei 34 932,49 Punkten, nach 35 151,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 35 118,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 35 038,44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 33 127,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 463,69 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der Dow Jones mit 33 700,28 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 1,84 Prozent auf 175,27 USD), Verizon (+ 1,01 Prozent auf 37,10 USD), UnitedHealth (+ 0,60 Prozent auf 538,31 USD), Johnson Johnson (+ 0,54 Prozent auf 150,72 USD) und Merck (+ 0,53 Prozent auf 103,22 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Intel (-2,51 Prozent auf 43,62 USD), Microsoft (-1,48 Prozent auf 371,85 USD), Home Depot (-1,17 Prozent auf 304,58 USD), Cisco (-1,02 Prozent auf 47,78 USD) und Goldman Sachs (-0,91 Prozent auf 336,35 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 053 787 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,694 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 9,35 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at