Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer

Der Dow Jones notiert am Donnerstag im Minus.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,33 Prozent tiefer bei 38 585,12 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 13,712 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,616 Prozent auf 38 950,65 Punkte an der Kurstafel, nach 38 712,21 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 407,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 677,12 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,515 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 13.05.2024, den Wert von 39 431,51 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.03.2024, einen Wert von 39 043,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, stand der Dow Jones bei 34 212,12 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 2,31 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40 077,40 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit JPMorgan Chase (+ 1,12 Prozent auf 193,67 USD), Procter Gamble (+ 0,85 Prozent auf 166,58 USD), Home Depot (+ 0,77 Prozent auf 346,80 USD), Visa (+ 0,41 Prozent auf 271,42 USD) und 3M (+ 0,37 Prozent auf 101,58 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2,32 Prozent auf 230,34 USD), Amazon (-1,56 Prozent auf 183,98 USD), Boeing (-1,03 Prozent auf 180,79 USD), Walt Disney (-0,98 Prozent auf 99,81 USD) und Caterpillar (-0,89 Prozent auf 325,80 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 051 196 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,977 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,68 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,76 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at