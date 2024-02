Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Heute legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,10 Prozent schwächer bei 17 987,17 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,266 Prozent stärker bei 18 052,59 Punkten in den Handel, nach 18 004,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 091,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 902,78 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,25 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 404,21 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2023, bei 16 001,39 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.02.2023, den Wert von 12 180,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,72 Prozent aufwärts. Bei 18 091,62 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Palo Alto Networks (+ 6,03 Prozent auf 283,97 USD), Zscaler (+ 5,70 Prozent auf 239,04 USD), Adobe (+ 3,31) Prozent auf 555,38 USD), CoStar Group (+ 3,00 Prozent auf 84,94 USD) und Copart (+ 2,66 Prozent auf 50,73 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Booking (-9,81 Prozent auf 3 519,21 USD), MercadoLibre (-9,54 Prozent auf 1 644,60 USD), Warner Bros Discovery (-9,15 Prozent auf 8,69 USD), Moderna (-3,36 Prozent auf 96,10 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-2,72 Prozent auf 176,92 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Warner Bros Discovery-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 618 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,759 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at