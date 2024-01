Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Am Mittwoch gab der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1,06 Prozent auf 16 368,49 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,790 Prozent auf 16 413,26 Punkte an der Kurstafel, nach 16 543,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 16 471,08 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 352,14 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,79 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 997,58 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 03.10.2023, mit 14 565,62 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Stand von 10 862,64 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,27 Prozent auf 148,95 USD), Diamondback Energy (+ 2,01 Prozent auf 160,17 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,39 Prozent auf 917,56 USD), Amgen (+ 1,11 Prozent auf 300,69 USD) und JDcom (+ 0,99 Prozent auf 27,47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-6,56 Prozent auf 122,63 USD), Illumina (-5,28 Prozent auf 130,34 USD), Align Technology (-4,72 Prozent auf 256,22 USD), PayPal (-4,60 Prozent auf 58,63 USD) und Lucid (-4,58 Prozent auf 3,96 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 158 029 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,731 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Diamondback Energy-Aktie präsentiert mit 7,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at