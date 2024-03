Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der NASDAQ 100 gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 18 020,43 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,197 Prozent stärker bei 18 067,70 Punkten in den Handel, nach 18 032,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 087,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 005,01 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,021 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 17 546,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.12.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 16 554,16 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 12 562,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,92 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 416,73 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 2,87 Prozent auf 112,29 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,85 Prozent auf 131,33 USD), Intel (+ 2,76 Prozent auf 39,71 EUR), CoStar Group (+ 2,57 Prozent auf 96,52 USD) und Align Technology (+ 2,12 Prozent auf 323,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Moderna (-2,99 Prozent auf 101,97 USD), Sirius XM (-2,63 Prozent auf 3,89 USD), Charter A (-2,53 Prozent auf 291,02 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,47 Prozent auf 949,48 USD) und DexCom (-1,46 Prozent auf 132,21 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Pinduoduo (spons ADRs)-Aktie aufweisen. 6 986 249 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,854 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at