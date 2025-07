Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus

Am Freitag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0,21 Prozent leichter bei 22 780,60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,312 Prozent auf 22 757,99 Punkte an der Kurstafel, nach 22 829,26 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22 837,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 22 692,80 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,115 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 11.06.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21 860,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 18 690,05 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.07.2024, wies der NASDAQ 100 20 211,36 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 8,61 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 915,33 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,04 Prozent auf 434,58 USD), The Kraft Heinz Company (+ 2,53 Prozent auf 27,14 USD), Constellation Energy (+ 2,53 Prozent auf 321,54 USD), Baker Hughes (+ 2,49 Prozent auf 40,70 USD) und CSX (+ 1,67 Prozent auf 34,10 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Atlassian (-6,52 Prozent auf 187,01 USD), Gilead Sciences (-4,28 Prozent auf 109,64 USD), AppLovin A (-3,24 Prozent auf 335,10 USD), Intuitive Surgical (-2,66 Prozent auf 512,06 USD) und Enphase Energy (-2,59 Prozent auf 41,86 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 414 427 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,427 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die JDcom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

