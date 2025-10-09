Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,50 Prozent schwächer bei 25 010,04 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,047 Prozent leichter bei 25 124,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 136,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 24 966,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 139,35 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,095 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 839,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 864,91 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 09.10.2024, bei 20 268,86 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,23 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 142,19 Punkten. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 3,80 Prozent auf 37,40 USD), PepsiCo (+ 3,49 Prozent auf 143,69 USD), Costco Wholesale (+ 2,60 Prozent auf 938,62 USD), Zoom Communications (+ 2,54 Prozent auf 81,88 USD) und NVIDIA (+ 1,96 Prozent auf 192,81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen AppLovin (-5,10 Prozent auf 597,58 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,19 Prozent auf 320,26 USD), ON Semiconductor (-3,14 Prozent auf 49,28 USD), Micron Technology (-2,93 Prozent auf 190,79 USD) und Diamondback Energy (-2,88 Prozent auf 144,78 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 25 167 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at