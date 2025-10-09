Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag schloss der NASDAQ 100 den Handel nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 25 098,18 Punkten ab. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,047 Prozent auf 25 124,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 136,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 139,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 966,81 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,448 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 23 839,80 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2025, bei 22 864,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 20 268,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 19,65 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 142,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit MercadoLibre (+ 4,36 Prozent auf 2 275,00 USD), PepsiCo (+ 4,23 Prozent auf 144,71 USD), Zoom Communications (+ 3,57 Prozent auf 82,70 USD), Constellation Energy (+ 3,30 Prozent auf 383,23 USD) und Costco Wholesale (+ 3,07 Prozent auf 942,89 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-4,67 Prozent auf 600,32 USD), Cintas (-3,55 Prozent auf 191,75 USD), Charter A (-3,42 Prozent auf 265,00 USD), Diamondback Energy (-3,26 Prozent auf 144,21 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3,18 Prozent auf 320,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 402 845 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,870 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 7,20 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

