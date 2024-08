Börse New York in Rot: NASDAQ Composite am Nachmittag in Rot

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ um 1,58 Prozent auf 17 636,26 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,417 Prozent auf 17 993,72 Punkte an der Kurstafel, nach 17 918,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 18 017,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 629,05 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0,076 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 22.07.2024, einen Wert von 18 007,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16 801,54 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 22.08.2023, den Stand von 13 505,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 19,44 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell OSI Systems (+ 9,08 Prozent auf 157,75 USD), Powell Industries (+ 4,89 Prozent auf 182,45 USD), Forward Air (+ 4,05 Prozent auf 31,85 USD), Compugen (+ 3,30 Prozent auf 2,04 USD) und Ultralife Batteries (+ 2,88 Prozent auf 10,71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Lancaster Colony (-13,34 Prozent auf 171,25 USD), Methode Electronics (-8,12 Prozent auf 9,96 USD), Cutera (-7,23 Prozent auf 0,83 USD), SIGA Technologies (-7,03 Prozent auf 9,13 USD) und Nissan Motor (-6,57 Prozent auf 2,80 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32 888 623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,089 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Die Ebix-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at