Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Gewinnzone

So performte der NASDAQ Composite am Donnerstag letztendlich.

Am Donnerstag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich ein Plus in Höhe von 1,52 Prozent auf 17 710,74 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,99 Prozent höher bei 17 793,14 Punkten, nach 17 446,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17 922,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 688,10 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,84 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 01.04.2025, den Wert von 17 449,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der NASDAQ Composite 19 627,44 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2024, lag der NASDAQ Composite bei 15 605,48 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 sank der Index bereits um 8,14 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Upbound Group (+ 19,10 Prozent auf 23,70 USD), TTM Technologies (+ 16,63 Prozent auf 23,35 USD), NetGear (+ 16,09 Prozent auf 28,00 USD), Forward Air (+ 14,06 Prozent auf 16,79 USD) und Universal Display (+ 12,39 Prozent auf 141,20 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Cumulus Media A (-18,95 Prozent auf 0,19 USD), QUALCOMM (-8,92 Prozent auf 135,21 USD), Consumer Portfolio Services (-6,93 Prozent auf 8,59 USD), Compugen (-5,00 Prozent auf 1,52 USD) und Harvard Bioscience (-4,55 Prozent auf 0,34 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55 791 629 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 2,826 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

2025 präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. SIGA Technologies lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,87 Prozent.

