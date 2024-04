Börse New York in Rot: NASDAQ Composite liegt mittags im Minus

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,25 Prozent leichter bei 16 338,57 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,107 Prozent auf 16 397,05 Punkte an der Kurstafel, nach 16 379,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 16 335,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 490,65 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 01.03.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 274,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 15 011,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 12 221,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 10,65 Prozent zu. 16 538,86 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ballard Power (+ 15,92 Prozent auf 4,37 CAD), inTest (+ 6,72 Prozent auf 14,14 USD), Ultralife Batteries (+ 4,99 Prozent auf 9,25 USD), Landec (+ 4,90 Prozent auf 5,57 USD) und ADTRAN (+ 4,41 Prozent auf 5,68 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Enzon Pharmaceuticals (-17,20 Prozent auf 0,08 USD), Sangamo Therapeutics (-11,09 Prozent auf 0,60 USD), InterDigital (-7,17 Prozent auf 98,83 USD), Comtech Telecommunications (-6,56 Prozent auf 3,21 USD) und Forward Air (-6,04 Prozent auf 29,23 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 965 933 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,898 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

