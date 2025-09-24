Verluste in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,37 Prozent auf 46 121,28 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 18,622 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,154 Prozent auf 46 364,11 Punkte an der Kurstafel, nach 46 292,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 46 453,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 46 096,39 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,185 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45 631,74 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 24.06.2025, einen Wert von 43 089,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.09.2024, wies der Dow Jones 42 208,22 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,80 Prozent zu Buche. Bei 46 714,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 36 611,78 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 1,18 Prozent auf 351,81 USD), Chevron (+ 1,12 Prozent auf 159,18 USD), Walt Disney (+ 1,05 Prozent auf 113,43 USD), Home Depot (+ 0,75 Prozent auf 348,60 EUR) und Salesforce (+ 0,54 Prozent auf 245,89 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Amgen (-2,65 Prozent auf 279,22 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 267,53 USD), Goldman Sachs (-1,72 Prozent auf 792,43 USD), 3M (-1,08 Prozent auf 154,60 USD) und Apple (-0,83 Prozent auf 252,31 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 35 357 316 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,783 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

