Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verbucht zum Start Verluste

Das macht der NASDAQ Composite am Freitag.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,39 Prozent auf 13 135,16 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,215 Prozent auf 13 157,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 186,18 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 115,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 177,35 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,37 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 13 469,13 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Stand von 14 063,31 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2022, einen Stand von 10 614,84 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 26,46 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 14 446,55 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Euronet Worldwide (+ 10,51 Prozent auf 85,04 USD), World Acceptance (+ 6,72 Prozent auf 125,00 USD), Astro-Med (+ 4,57 Prozent auf 12,35 USD), MicroStrategy (+ 3,41 Prozent auf 354,02 USD) und Werner Enterprises (+ 3,12 Prozent auf 37,65 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Escalon Medical (-9,57 Prozent auf 0,26 USD), Agenus (-6,53 Prozent auf 0,90 USD), Huntington Bancshares (-5,43 Prozent auf 9,49 USD), Cutera (-5,12 Prozent auf 3,80 USD) und Zions Bancorporation (-4,75 Prozent auf 30,71 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 505 048 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,601 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 48,91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

