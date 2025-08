Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Gewinne

So bewegte sich der NASDAQ Composite letztendlich.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,95 Prozent auf 21 053,58 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,987 Prozent auf 20 853,91 Punkte an der Kurstafel, nach 20 650,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 21 055,24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 833,86 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 20 601,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Stand von 17 977,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 776,16 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 9,19 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 21 457,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 27,49 Prozent auf 682,78 USD), American Eagle Outfitters (+ 23,65 Prozent auf 13,28 USD), Geospace Technologies (+ 11,03 Prozent auf 17,61 USD), Commercial Vehicle Group (+ 10,12 Prozent auf 1,85 USD) und AXT (+ 9,90 Prozent auf 2,11 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil ON Semiconductor (-15,58 Prozent auf 47,97 USD), Mind CTI (-5,59 Prozent auf 1,35 USD), Sangamo Therapeutics (-4,74 Prozent auf 0,54 USD), DexCom (-3,82 Prozent auf 76,25 USD) und Astro-Med (-3,62 Prozent auf 10,92 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 37 680 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,662 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,90 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Resources Connection-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

