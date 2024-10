Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

Zum Handelsende agierten die Börsianer in New York vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der NASDAQ Composite den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 18 282,05 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,497 Prozent schwächer bei 18 200,62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 291,62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 333,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 18 154,18 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 025,88 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 647,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 562,84 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 23,81 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 15,30 Prozent auf 5,50 USD), Century Casinos (+ 6,59 Prozent auf 2,75 USD), Integra LifeSciences (+ 6,46) Prozent auf 19,27 USD), AXT (+ 6,40 Prozent auf 2,66 USD) und Astro-Med (+ 5,41 Prozent auf 14,62 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Cerus (-7,49 Prozent auf 1,73 USD), Neogen (-7,14 Prozent auf 13,79 USD), American Superconductor (-6,53 Prozent auf 22,17 USD), Nissan Motor (-5,34 Prozent auf 2,75 USD) und Myriad Genetics (-5,33 Prozent auf 23,07 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42 937 426 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,138 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

