Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Der NASDAQ Composite gibt am Montag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent auf 18 033,25 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,318 Prozent auf 18 080,11 Punkte an der Kurstafel, nach 18 137,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 018,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 096,33 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 16 690,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 18 352,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 13 431,34 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 22,13 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 18 671,07 Punkte. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cumulus Media A (+ 12,31 Prozent auf 1,46 USD), 3D Systems (+ 5,77 Prozent auf 3,03 USD), Nissan Motor (+ 5,17 Prozent auf 3,05 USD), MicroStrategy (+ 4,29 Prozent auf 184,09 USD) und Corcept Therapeutics (+ 2,97 Prozent auf 46,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil FreightCar America (-5,15 Prozent auf 11,88 USD), American Eagle Outfitters (-3,70 Prozent auf 21,34 USD), Deckers Outdoor (-3,64 Prozent auf 160,74 USD), Old Dominion Freight Line (-2,91 Prozent auf 186,28 USD) und Amazon (-2,87 Prozent auf 181,15 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 232 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,143 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at