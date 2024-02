Börse New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones

Am Mittwoch notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,03 Prozent fester bei 38 479,64 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,541 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,440 Prozent schwächer bei 38 298,23 Punkten, nach 38 467,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 588,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 420,29 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,954 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 37 689,54 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33 052,87 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, den Stand von 34 086,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 38 588,86 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 5,42 Prozent auf 211,30 USD), UnitedHealth (+ 1,88 Prozent auf 513,06 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1,25 Prozent auf 23,05 USD), Goldman Sachs (+ 0,96 Prozent auf 390,59 USD) und Johnson Johnson (+ 0,32 Prozent auf 159,28 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Cisco (-3,14 Prozent auf 50,60 USD), Salesforce (-1,61 Prozent auf 283,11 USD), Microsoft (-1,35 Prozent auf 403,09 USD), Apple (-1,29 Prozent auf 185,62 USD) und Caterpillar (-1,16 Prozent auf 301,21 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die Microsoft-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 215 242 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,816 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,95 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at