Börse New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag im Plus

Am Mittwoch steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0,94 Prozent im Plus bei 20 645,38 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,392 Prozent auf 20 533,27 Punkte an der Kurstafel, nach 20 453,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20 651,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 479,94 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 074,67 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 10.04.2024, bei 18 011,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15 045,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 24,79 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 651,16 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Illumina (+ 6,06 Prozent auf 113,14 USD), Lucid (+ 3,72 Prozent auf 3,21 USD), Micron Technology (+ 3,61 Prozent auf 135,88 USD), ON Semiconductor (+ 3,48 Prozent auf 76,04 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 3,48 Prozent auf 11,17 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen CrowdStrike (-3,38 Prozent auf 372,82 USD), Intuit (-3,22 Prozent auf 629,50 USD), Fiserv (-2,44 Prozent auf 147,41 USD), Atlassian A (-2,24 Prozent auf 173,99 USD) und Zoom Video Communications (-1,56 Prozent auf 55,99 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 25 413 865 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,228 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Mit 13,45 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

