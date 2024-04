Börse New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,40 Prozent höher bei 17 674,78 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,779 Prozent höher bei 17 566,22 Punkten, nach 17 430,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 675,97 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 533,08 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 2,99 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 18 210,54 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 17 421,01 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der NASDAQ 100 12 806,48 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,84 Prozent. Bei 18 464,70 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Alphabet A (ex Google) (+ 10,37 Prozent auf 172,17 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 10,23 Prozent auf 174,11 USD), Enphase Energy (+ 6,16 Prozent auf 114,47 USD), JDcom (+ 5,11 Prozent auf 30,05 USD) und Datadog A (+ 4,28 Prozent auf 130,61 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intel (-12,18 Prozent auf 30,84 USD), Atlassian A (-10,62 Prozent auf 177,33 USD), Old Dominion Freight Line (-6,55 Prozent auf 183,77 USD), DexCom (-4,32 Prozent auf 132,05 USD) und Charter A (-2,97 Prozent auf 251,41 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 215 803 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,831 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at