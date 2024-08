Börse New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Zuschlägen

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,24 Prozent auf 18 296,77 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,370 Prozent stärker bei 17 961,45 Punkten in den Handel, nach 17 895,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 858,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 18 336,61 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 391,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 18 093,57 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 274,92 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,60 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 6,94 Prozent auf 181,77 USD), Cadence Design Systems (+ 6,44 Prozent auf 262,74 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 6,22 Prozent auf 134,04 USD), NVIDIA (+ 6,07 Prozent auf 106,55 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,15 Prozent auf 500,25 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Warner Bros Discovery (-2,60 Prozent auf 7,68 USD), Moderna (-1,93 Prozent auf 82,13 USD), Copart (-1,22 Prozent auf 50,31 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1,13 Prozent auf 133,30 USD) und Enphase Energy (-0,96 Prozent auf 102,40 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 49 399 379 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,082 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

