NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,54 Prozent auf 19 296,66 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,405 Prozent tiefer bei 19 718,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 19 798,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 19 752,45 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 261,12 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 3,72 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 28.02.2025, den Stand von 20 884,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 473,01 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 28.03.2024, den Wert von 18 254,69 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Minus von 8,00 Prozent zu Buche. Bei 22 222,61 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 19 152,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Enphase Energy (+ 2,68 Prozent auf 62,34 USD), American Electric Power (+ 1,75 Prozent auf 106,99 USD), AstraZeneca (+ 1,35 Prozent auf 73,83 USD), Exelon (+ 1,28 Prozent auf 44,82 USD) und Xcel Energy (+ 0,65 Prozent auf 69,77 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lululemon Athletica (-14,87 Prozent auf 290,74 USD), Strategy (-10,36 Prozent auf 290,95 USD), Warner Bros Discovery (-6,13 Prozent auf 10,34 USD), Palantir (-6,05 Prozent auf 84,64 USD) und ON Semiconductor (-5,74 Prozent auf 41,25 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 312 658 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,086 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2025 präsentiert die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

