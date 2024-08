Börse New York: NASDAQ 100 sackt zum Start des Montagshandels ab

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ 0,38 Prozent schwächer bei 18 442,16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,190 Prozent fester bei 18 548,23 Punkten in den Handel, nach 18 513,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 18 433,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 570,03 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 331,49 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 18 161,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 028,07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 11,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Starbucks (+ 3,45 Prozent auf 77,68 USD), NVIDIA (+ 2,36 Prozent auf 107,22 USD), Super Micro Computer (+ 1,46 Prozent auf 516,17 USD), Enphase Energy (+ 1,08 Prozent auf 109,03 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,00 Prozent auf 139,42 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-4,39 Prozent auf 3,05 USD), QUALCOMM (-3,82 Prozent auf 158,19 USD), Constellation Energy (-2,75 Prozent auf 184,66 USD), Dollar Tree (-2,34 Prozent auf 92,83 USD) und Warner Bros Discovery (-2,21 Prozent auf 6,87 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 876 237 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,010 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

