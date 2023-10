Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Morgen.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 14 698,13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,045 Prozent auf 14 769,55 Punkte an der Kurstafel, nach 14 776,25 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 14 784,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 683,31 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,134 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 508,24 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 05.07.2023, bei 15 203,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, betrug der NASDAQ 100-Kurs 11 573,18 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2023 legte der Index bereits um 35,31 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 15 932,05 Punkten. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 1,82 Prozent auf 69,35 USD), O Reilly Automotive (+ 0,97 Prozent auf 905,86 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 0,95 Prozent auf 822,76 USD), Datadog A (+ 0,90 Prozent auf 89,33 USD) und Amgen (+ 0,70 Prozent auf 267,29 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Lucid (-4,14 Prozent auf 5,33 USD), Airbnb (-3,14 Prozent auf 123,41 USD), Enphase Energy (-2,57 Prozent auf 114,17 USD), Lululemon Athletica (-2,36 Prozent auf 361,38 USD) und Warner Bros Discovery (-2,24 Prozent auf 10,06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 2 303 596 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,565 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 5,93 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,09 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

