Börse New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

Am Mittwoch geht es im NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,95 Prozent auf 16 152,41 Punkte nach unten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,24 Prozent tiefer bei 16 104,01 Punkten in den Handel, nach 16 306,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 165,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 092,02 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,815 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 16 085,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 14 969,65 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 10.04.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 12 084,36 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 9,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Enzon Pharmaceuticals (+ 3,18 Prozent auf 0,10 USD), FreightCar America (+ 1,81 Prozent auf 3,94 USD), Nektar Therapeutics (+ 1,60 Prozent auf 1,27 USD), US Global Investors (+ 1,40 Prozent auf 2,89 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 1,08 Prozent auf 28,97 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Cerus (-7,22 Prozent auf 1,74 USD), Americas Car-Mart (-7,12 Prozent auf 59,00 USD), Comtech Telecommunications (-6,38 Prozent auf 2,64 USD), Deckers Outdoor (-6,34 Prozent auf 812,80 USD) und Omnicell (-6,25 Prozent auf 26,85 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 857 982 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,906 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at