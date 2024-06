Börse New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,15 Prozent fester bei 17 634,59 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 17 715,27 Zählern und damit 0,607 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 608,44 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17 566,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 741,80 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 3,23 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 388,24 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 16 177,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 13 573,32 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 19,43 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 17 741,80 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 477,57 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Learning Tree International (+ 78,95 Prozent auf 0,51 USD), Arundel (+ 32,45 Prozent auf 0,20 CHF), American Superconductor (+ 8,45 Prozent auf 25,54 USD), Ebix (+ 6,45 Prozent auf 0,33 USD) und Cognex (+ 3,91 Prozent auf 45,98 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Enzon Pharmaceuticals (-16,67 Prozent auf 0,15 USD), Repligen (-11,84 Prozent auf 125,96 USD), Sangamo Therapeutics (-8,23 Prozent auf 0,55 USD), BlackBerry (-7,85 Prozent auf 3,52 CAD) und Forward Air (-6,95 Prozent auf 19,54 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 29 465 049 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,977 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,87 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at