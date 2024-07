Börse Paris: CAC 40 schlussendlich im Minus

Der CAC 40 notierte am Dienstagabend im negativen Bereich.

Zum Handelsschluss fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,69 Prozent auf 7 580,03 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,392 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,645 Prozent schwächer bei 7 583,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7 632,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 603,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 556,55 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 7 503,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 932,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 374,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,653 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 227 614 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 360,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,85 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,14 Prozent bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at