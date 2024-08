Börse Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Schlussendlich notierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,70 Prozent höher bei 7 577,04 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,325 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,274 Prozent auf 7 544,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 524,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 7 583,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 534,30 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 1,77 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 23.07.2024, den Stand von 7 598,63 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, bei 8 102,33 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, bei 7 246,62 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,613 Prozent nach oben. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 029,91 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. 253 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 339,091 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,39 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

