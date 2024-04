Börse Paris in Rot: CAC 40 am Mittag leichter

CAC 40-Handel am Mittag.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 8 035,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,505 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 8 048,16 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 031,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 092,82 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,185 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 8 019,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 387,62 Punkte. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.04.2023, den Stand von 7 390,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,70 Prozent. 8 253,59 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 281,10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die STMicroelectronics-Aktie aufweisen. 9 738 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 396,698 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,98 zu Buche schlagen. Mit 7,65 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

