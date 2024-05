Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Paris morgens.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,63 Prozent leichter bei 7 934,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,387 Prozent schwächer bei 7 954,01 Punkten, nach 7 984,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 934,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 956,52 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 2,24 Prozent. Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 02.04.2024, mit 8 130,05 Punkten bewertet. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.02.2024, den Wert von 7 592,26 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, bei 7 383,20 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,37 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Punkten verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 30 088 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 385,347 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 3,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at