LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
|CAC 40-Kursverlauf
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08.05.2026 12:27:14
Börse Paris: So performt der CAC 40 am Freitagmittag
Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,92 Prozent schwächer bei 8 126,85 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,432 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,733 Prozent schwächer bei 8 141,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 8 202,08 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 122,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 158,93 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,058 Prozent zu. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Wert von 8 263,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, stand der CAC 40 bei 8 273,84 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 08.05.2025, den Stand von 7 694,44 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,834 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 91 463 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie weist mit 4,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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