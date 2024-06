Börse Paris: So performt der CAC 40 am Mittag

Der CAC 40 verliert am Donnerstagmittag an Boden.

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,43 Prozent auf 7 576,06 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,386 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,131 Prozent fester bei 7 619,10 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 609,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Donnerstag bei 7 572,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 626,38 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,759 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2024, stand der CAC 40 noch bei 8 132,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 204,81 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 27.06.2023, einen Stand von 7 215,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,600 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 259,19 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im CAC 40 sind aktuell Kering (+ 5,23 Prozent auf 343,33 EUR), SAFRAN (+ 1,56 Prozent auf 200,25 EUR), Hermès (Hermes International) (+ 0,43 Prozent auf 2 204,50 EUR), LOréal (+ 0,25 Prozent auf 438,33 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,23 Prozent auf 131,18 EUR). Die schwächsten CAC 40-Aktien sind derweil Stellantis (-4,31 Prozent auf 18,53 EUR), Veolia Environnement (-1,62 Prozent auf 28,27 EUR), Société Générale (Societe Generale) (-1,35 Prozent auf 21,95 EUR), AXA (-1,13 Prozent auf 30,25 EUR) und Michelin SA (-1,01 Prozent auf 36,30 EUR).

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 64 969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 366,637 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

