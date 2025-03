NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Inmitten der Rüstungsdebatte überprüfte Analystin Chloe Lemarie in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar auch im zivilen Flugzeugbereich ihre Annahmen und die Rangordnung. MTU wird dabei zu ihrem "Top Pick" in diesem Bereich, gefolgt von Rolls-Royce und Safran. Für Airbus bleibt sie neutral wegen einer vorerst nur begrenzten Auslieferungsdynamik./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 20:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 20:18 / ET



