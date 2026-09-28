Börse Wien: ATX beginnt Handel im Plus

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,48 Prozent stärker bei 6 977,06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 196,480 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,021 Prozent auf 6 945,10 Punkte an der Kurstafel, nach 6 943,67 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 6 984,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6 944,89 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6 786,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 6 406,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 4 654,25 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 30,37 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 018,45 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

ATX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Verbund (+ 3,44 Prozent auf 64,70 EUR), Wienerberger (+ 2,72 Prozent auf 17,77 EUR), Lenzing (+ 1,70 Prozent auf 20,95 EUR), Erste Group Bank (+ 1,54 Prozent auf 125,00 EUR) und EVN (+ 1,42 Prozent auf 28,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,41 Prozent auf 198,60 EUR), voestalpine (-1,53 Prozent auf 45,10 EUR), Raiffeisen (-0,70 Prozent auf 64,25 EUR), Andritz (+ 0,00 Prozent auf 84,00 EUR) und DO (+ 0,00 Prozent auf 189,40 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 48 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 47,818 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at