Börse Wien: ATX beginnt Mittwochshandel im Minus

Um 09:12 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 3 085,00 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 105,828 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,042 Prozent fester bei 3 086,85 Punkten, nach 3 085,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 084,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 099,46 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 2,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der ATX einen Stand von 3 168,13 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 01.08.2023, bei 3 227,99 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 2 949,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,36 Prozent abwärts. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 006,71 Zählern.

ATX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell DO (+ 1,63 Prozent auf 112,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,92 Prozent auf 7,69 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,90 Prozent auf 112,00 EUR), BAWAG (+ 0,86 Prozent auf 42,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,80 Prozent auf 34,02 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil OMV (-1,91 Prozent auf 40,57 EUR), Verbund (-0,98 Prozent auf 81,20 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,42 Prozent auf 47,50 EUR), EVN (-0,39 Prozent auf 25,55 EUR) und AT S (AT&S) (-0,17 Prozent auf 23,64 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 49 833 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 28,662 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at