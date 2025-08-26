Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen SBO nach der jüngsten Zahlenvorlage des Ölfeldausrüsters unverändert beibehalten. Das Kursziel wurde von Analyst Richard Dawson von 44,0 auf 35,0 Euro gekürzt.

Die Ergebnisse von SBO für das zweite Quartal 2025 unterstreichen die schwierige Marktdynamik, mit der das Unternehmen konfrontiert ist, da durch Zölle verursachte Unsicherheiten und volatile Rohstoffpreise die Stimmung der Kunden belasten, hieß es in der aktuellen Studie. Zudem hat der schwächere US-Dollar ebenfalls nicht zur Verbesserung der Ertragslage beigetragen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,39 Euro für 2025, sowie 3,50 bzw. 4,12 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,67 Euro für 2025, sowie auf jeweils 1,72 Euro für 2026 bzw. 2027.

Am Dienstag notierten die SBO-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse mit minus 0,72 Prozent bei 27,75 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

